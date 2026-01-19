Еще один российский лыжник получил нейтральный статус

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) еще трем спортсменам из России. Об этом пишет пресс-служба организации.

Право выступать на международных соревнованиях получили лыжник Никита Денисов, а также горнолыжницы Виталина Гирина и Танзила Исраилова.

18 января президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что FIS больше не выдает нейтральный статус российским спортсменам.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Ранее в FIS опровергли слова Елены Вяльбе о прекращении выдачи нейтральных статусов россиянам.