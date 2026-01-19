Ребенку дали компот с тараканом в российской школе

В Коми ребенку в школьной столовой дали компот с тараканом

В одной из школ в Коми ребенку дали напиток с насекомым. Об этом сообщает Telegram-канал «Коми - это Ж».

Инцидент произошел в городе Сыктывкаре. Предварительно, в школе №25 ребенок обнаружил в стакане с компотом таракана. Учащийся снял это на видео. Как насекомое попало в напиток, не уточняется.

До этого в одной из школ Владивостока детей накормили котлетами с тараканами — узнавшие об этом родители стали жаловаться на произошедшее. Региональная прокуратура организовала проверку по факту случившегося и привлекла к мероприятиям специалистов Роспотребнадзора. Соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в учебном учреждении дадут правовую оценку.

Ранее учащиеся российской гимназии сняли на видео червя, живущего в кране для питьевой воды.