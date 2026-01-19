Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Ребенку дали компот с тараканом в российской школе

В Коми ребенку в школьной столовой дали компот с тараканом
Telegram-канал Коми - это Ж

В одной из школ в Коми ребенку дали напиток с насекомым. Об этом сообщает Telegram-канал «Коми - это Ж».

Инцидент произошел в городе Сыктывкаре. Предварительно, в школе №25 ребенок обнаружил в стакане с компотом таракана. Учащийся снял это на видео. Как насекомое попало в напиток, не уточняется.

До этого в одной из школ Владивостока детей накормили котлетами с тараканами — узнавшие об этом родители стали жаловаться на произошедшее. Региональная прокуратура организовала проверку по факту случившегося и привлекла к мероприятиям специалистов Роспотребнадзора. Соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в учебном учреждении дадут правовую оценку.

Ранее учащиеся российской гимназии сняли на видео червя, живущего в кране для питьевой воды.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27659119_rnd_5",
    "video_id": "record::8808bce3-da1d-46e8-b9fe-320bd48b03fc"
}
 
Теперь вы знаете
Лишиться прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+