Американцы выразили недовольство объемом информации по делу Эпштейна

Американцы недовольны объемом опубликованных данных о деле финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании SSRS для телеканала CNN.

По данным исследования, лишь 6% американцев заявили, что удовлетворены количеством информации по делу Эпштейна, 49% опрошенных выразили недовольство.

Две трети респондентов считают, что американские власти намеренно скрывают некоторую информацию по делу скандального финансиста.

Минюст США опубликовал часть материалов дела Эпштейна 20 декабря. Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

Эпштейн обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее в новых документах по делу Эпштейна были обнаружены многочисленные упоминания Трампа.