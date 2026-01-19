Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

Волочкова объяснила, почему не может получить пенсию

Балерина Волочкова заявила, что ей не хватает шести месяцев стажа для пенсии
Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с NEWS.ru, что не может получить пенсию.

Волочкова объяснила, что ей не хватает шести месяцев стажа в государственных театрах. По словам артистки, всего у нее в совокупности стаж составляет 30 лет.

«Кроме того, я 20 лет занимаюсь благотворительной деятельностью, всех зрителей приглашаю абсолютно бесплатно на свои выступления. Для меня дело не в звании или пенсии. Я даже не знаю, сколько она составляет, я живу творчеством, а не пенсией», — поделилась танцовщица.

В январе издание kp.ru утверждало, что Анастасия Волочкова заработала 1,5 миллиона рублей за участие в шоу «Звезды под капельницей».

По данным издания, команда шоу хотела договориться с Волочковой на миллион рублей, но та согласилась участвовать за 1,5 миллиона. Другим героям проекта планировали предложить по 100 тысяч рублей.

Волочкова ушла с проекта «Звезды под капельницей» вскоре после его начала. По словам артистки, она присоединилась к этому «антиалкогольному» шоу, чтобы познакомиться с его концепцией, но обнаружила, что вместо лечения зависимостей участников, наоборот, спаивают.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова осталась без матери и дочери в юбилей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27658639_rnd_5",
    "video_id": "record::0618c36d-6f88-4317-84fa-51d94cb029a1"
}
 
Теперь вы знаете
Лишиться прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+