Известного стендап-комика обвинили в создании ОПГ

Стендап-комика Артемия Останина обвинили в создании организованной преступной группировки, которая помогала ему выкладывать видео в интернете. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению прокурора, Останин является руководителем ОПГ по созданию и редактированию текстов для коротких выступлений, направленных на оскорбление чувств верующих и унижение группы лиц, получивших увечья. Также обвинение считает, что группировка вела съемку выступлений комика и позже выкладывала ролики в его персональном канале.

По версии следствия, комик 7 марта 2025 года в развлекательном заведении в Москве выступил с юмористическим материалом, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, 15 марта он публично унизил людей с увечьями и утратившими трудоспособность. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.

17 марта прошлого года комика задержали в Белоруссии, а затем отправили в СИЗО. Его адвокат утверждал, что при задержании белорусские силовики сломали юмористу позвоночник и ребра. Кроме того, ему диагностировали пневмоторакс. Несмотря на состояние здоровья, суд отказал мужчине в домашнем аресте. Свою вину комик не признает.

Ранее комику Останину продлили срок содержания под стражей.