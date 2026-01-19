«Ситуация очень странная»: Карпин об отстранении сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, будучи в Испании, прокомментировал отстранение национальной команды от международных соревнований, передает Diario Vasco.

«Ситуация очень странная. Мы можем играть только товарищеские матчи, и мы не знаем, когда сможем снова соревноваться, или даже сможем ли вообще. Поэтому мы решили немного изменить возраст команды, привлечь много молодых футболистов, посмотреть много разных игроков, пока мы ждем разрешения вернуться», — сказал Карпин.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Карпину предрекли предложение возглавить испанский клуб.