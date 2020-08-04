В МИДе назвали «существенными» разногласия РФ и США по космосу
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Разногласия между Россией и США по космосу остаются существенными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом пишет ТАСС.
«Разногласия по данной теме сохраняются, они существенные», — сказал Рябков.
Дипломат уточнил, что Россия продолжает выступать за диалог и сотрудничать с Вашингтоном по некоторым вопросам. Рябков выразил мнение, что «все же лучше договариваться», чем наращивать военные потенциалы.
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