Лукашенко: Россия поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что российская сторона поменяла братские отношения с Минском на партнерские. С таким заявлением он выступил в ходе обращения к народу, сообщает РИА «Новости».

По словам Лукашенко, Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии, несмотря на то, что поменяла братские отношения на партнерские. Он отметил, что российская сторона сделала это «напрасно».

При этом глава государства отметил, что смена власти в России или в Белоруссии не повлияет на союзнические отношения, так как «это непреодолимый фактор».

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