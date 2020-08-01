Президент Абхазии поблагодарил Россию за открытие границы

Президент Абхазии Аслан Бжания выразил благодарность властям России за решение открыть российско-абхазскую границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение главы государства.

По словам Бжании, открытие границы окажет позитивное влияние на экономическую ситуацию в Абхазии.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией. Все ограничения для ее граждан на въезд в страну сняты. Власти Абхазии также сняли все ограничения на пересечение границы.

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