Посол РФ: Белоруссия обещала провести встречу с задержанными россиянами до конца дня

Посол России в Белоруссии напомнил об обещании провести встречу российских дипломатов с задержанными в Белоруссии россиянами. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что белорусские власти намеревались допустить членов диппредставительства к концу вечера пятницы, 31 июля.

Посол добавил, что обсудил ситуацию с задержанием российских граждан с главой МВД Белоруссии. Он отметил, что на встрече требования украинской стороны о выдаче россиян не обсуждались.

Ранее под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.