В Минске тысячи людей вышли на митинг в поддержку Тихановской

В Минске тысячи людей вышли на митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что акция началась в 18:00 в парке Дружбы народов. Люди выстраивались в очереди и проходили осмотр.

Тихановская приехала на митинг спустя два часа. Она выразила несогласие с тем, что следствие связало уголовное дело ее мужа, оппозиционера Сергея Тихановского, и группу задержанных россиян.

По оценкам правозащитников, на акцию пришли 34 тысячи человек.

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