Бывший кандидат в президенты США умер от коронавируса

Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн умер от коронавируса, пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что у мужчины были сильные проблемы с дыханием, когда его доставили в больницу.

«Мы все молились, чтобы лекарства ему помогли, но вскоре стало ясно, что ему придется бороться за свою жизнь», — приводятся слова представителя политика Дэна Калабрезе.

Кейн был кандидатом в президенты от республиканцев два раза: в 2000 и 2011 годах.

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