Песков: телефонного разговора Путина и Лукашенко пока не предвидится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко пока не планируется. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что между Минском и Москвой есть ряд других каналов общения, в том числе и по линии правоохранительных ведомств.

По словам представителя Кремля, этих каналов будет достаточно, чтобы прояснить необходимые ситуации.

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