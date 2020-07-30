Песков: телефонного разговора Путина и Лукашенко пока не предвидится
close
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко пока не планируется. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он пояснил, что между Минском и Москвой есть ряд других каналов общения, в том числе и по линии правоохранительных ведомств.
По словам представителя Кремля, этих каналов будет достаточно, чтобы прояснить необходимые ситуации.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Встреча у памятника: зачем Лукашенко приехал к Путину