Трамп: Россия, Индия и Китай не заботятся о чистоте воздуха
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Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Техасе, посвящённого политике США в сфере энергетики, заявил, что Россия, Индия и Китай не заботятся о чистоте воздуха. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Китай не заботится о чистоте своего воздуха, равно как и Индия», — заявил Трамп. Одновременно с этим он подчеркнул, что США заботятся о чистоте воздуха.
Он добавил, что развивая энергетику, Соединенные Штаты не забывают об экологии.
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