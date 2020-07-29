Политтехнолога Собчак задержали в Минске

Правоохранительные органы Белоруссии задержали в Минске политтехнолога Ксении Собчак Виталия Шклярова. Предполагается, что он давал консультации оппозиционным активистам, сообщает белорусский телеканал ОНТ.

По данным канала, ранее Шкляров помогал в предвыборной кампании экс-президента США Барака Обамы, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и в кампании Ксении Собчак в 2018 году. В Минске же его задержали по подозрению в консультировании администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни». При этом такое название связано с предвыборной кампанией кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Шклярова задержали и должны допросить.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МИД Белоруссии вызовет послов России и Украины из-за задержания россиян

— Белоруссия усиливает прикрытие госграниц и меры безопасности после случая с россиянами

— Россия не уведомляла о переброске сил ЧВК через Белоруссию