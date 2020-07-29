Политтехнолога Собчак задержали в Минске
Правоохранительные органы Белоруссии задержали в Минске политтехнолога Ксении Собчак Виталия Шклярова. Предполагается, что он давал консультации оппозиционным активистам, сообщает белорусский телеканал ОНТ.
По данным канала, ранее Шкляров помогал в предвыборной кампании экс-президента США Барака Обамы, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и в кампании Ксении Собчак в 2018 году. В Минске же его задержали по подозрению в консультировании администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни». При этом такое название связано с предвыборной кампанией кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Шклярова задержали и должны допросить.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— МИД Белоруссии вызовет послов России и Украины из-за задержания россиян
— Белоруссия усиливает прикрытие госграниц и меры безопасности после случая с россиянами
— Россия не уведомляла о переброске сил ЧВК через Белоруссию