Лукашенко счел задержание россиян в Белоруссии чрезвычайным происшествием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время срочного совещания Совбеза назвал произошедшее задержание россиян чрезвычайным происшествием, цитирует «БелТА».

По его словам, в ближайшее время властям необходимо разобраться с тем, что случилось в ночь на среду, 29 июля, в Минске.

«Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием <...> иначе его не назовешь», — отметил Лукашенко.

Глава белорусского государства отметил, что отслеживает реакцию Москвы на произошедшее. «Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения», — сказал он.

В связи с этим он призвал проводить все действия и докладывать обо всем откровенно и честно. Притом Лукашенко подчеркнул, что у белорусской стороны нет специального намерения «опорочить близкую страну».

«Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо», — резюмировал он.

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами РФ. Российское посольство в Минске позднее заявило, что не получало официальных данных от властей Белоруссии о задержании граждан России.

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