В Кремле не знали, что Лукашенко «на ногах» перенес коронавирус

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко перенес коронавирус, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он сказал, что в Кремле не знали о том, что президент Белоруссии болел коронавирусом.

«В любом случае все россияне, с которыми он общался, все живы и здоровы», — заключил Песков.

Ранее Лукашенко публично признался, что бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией.

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