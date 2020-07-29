В Кремле не знали, что Лукашенко «на ногах» перенес коронавирус
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко перенес коронавирус, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Он сказал, что в Кремле не знали о том, что президент Белоруссии болел коронавирусом.
«В любом случае все россияне, с которыми он общался, все живы и здоровы», — заключил Песков.
Ранее Лукашенко публично признался, что бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией.
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