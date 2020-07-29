Делегацию контактной группы Киева по Донбассу может возглавить Кравчук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди претендентов на пост главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу есть бывший украинский лидер Леонид Кравчук и вице-премьер, замглавы делегации Алексей Резников.

По словам Зеленского, выбор главы киевской делегации – сложная работа.

«Один из претендентов — наш вице-премьер Резников… Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И есть еще несколько кандидатур», — сказал он в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на его странице в Facebook.

Украинский лидер добавил, что человек на этой должности должен быть таким, чтобы с ним разговаривала Россия и его уважали на Украине.

Отмечается, что решение будет вынесено в «ближайшие дни».

Ранее сообщалось, что Леонид Кучма покинул контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе.

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