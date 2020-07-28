Барр объявит расследование о связи Трампа с Россией «фальшивым»

Генеральный прокурор США Билл Барр планирует в своем выступлении в Конгрессе перед Судебным комитетом Палаты представителей объявить расследование возможной связи предвыборной кампании президента США Дональда Трампа 2016 года с Россией «фальшивым». Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что также Барр будет отрицать любое «вмешательство Белого дома» в этом вопросе.

Ранее в США были опубликованы закрытые свидетельские показания по делу о «вмешательстве России» в президентские выборы. Более 50 стенограмм обнародовал комитет палаты представителей по разведке. С точки зрения его главы Адама Шиффа, материалы подробно описывают использование Дональдом Трампом «помощи Москвы». При этом СМИ частично увязывают публикацию показаний с прекращением дела против экс-советника президента Майкла Флинна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»

— Трамп в шутку обвинил Россию в волне насилия в США

— Экс-агент ФБР Стрзок выпустит книгу о Трампе