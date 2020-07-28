В Ереване отреагировали на слова Симоньян о «неблагодарной Армении»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на публикацию главного редактора RT Маргариты Симоньян об армяно-российских отношениях. Об этом сообщает РБК.

Он отметил, что перечисленные ею претензии несостоятельны.

Пашинян подчеркнул, что союзником России является весь армянский народ, а не только отдельные его представители.

Комментируя позицию Армении по поводу принадлежности Крыма, он привел в пример ее отношения с Нагорным Карабахом. Так, Армения выступает гарантом его безопасности, хотя и не признала его независимость.

В вопросе НКО он отметил, что организации были созданы, когда в России «никто не сомневался в пророссийских стремлениях правительства Армении».

Ранее Симоньян заявила, что «в ответ на многолетнее добро и защиту» от России власти Армении не признали присоединение Крыма к России и «наводнили» республику антироссийскими НКО.