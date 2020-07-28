Кучма покинул контактную группу по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма покинул контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера Владимира Зеленского по итогам их встречи.

Отмечается, что президент выразил благодарность Кучме за его работу во главе украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ), а также подчеркнул, что деятельность бывшего главы Украины в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной.

При этом Зеленский отметил, что с уважением относится к решению Кучмы покинуть ТКГ.

«Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма попросил президента Украины Владимира Зеленского передать свои полномочия на переговорах вице-премьеру Алексею Резникову.

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