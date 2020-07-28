Белорусская феминистка объяснила, в чем Лукашенко уступает конкуренткам

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко проигрывает в общественном мнении Светлане Тихановской, Веронике Цепкало и Марии Колесниковой, которые стали лидерами протестов в республике. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала белорусская феминистка, политолог и богослов Наталья Василевич.

По ее словам, белорусы симпатизируют женщинам, несмотря на их политическую неопытность, внешнюю слабость и уязвимость.

Они слабые — и в этом сильные. Они говорят сбивчиво, они неопытны, и они как бы не на своем месте и не в своей тарелке — но они сильнее профессиональных риторов и тех, кто готовился к роли лидеров протестов. Они говорят не программами, а мечтами и символами — и они сильнее тех, у кого программы есть. Они без амбиций, и они не для себя лично — и поэтому люди им верят и воспринимают как своих», — пояснила Василевич.

Она добавила, что по этим причинам Лукашенко с его образом «альфа-самца и мачо» значительно проигрывает в общественном мнении.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела агитационные пикеты в крупнейших городах страны вместе с объединенным штабом, куда вошли представители штабов оппозиционных кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало – Вероника Цепкало и Мария Колесникова.

Поддержать Тихановскую приходили тысячи людей, в некоторых случаях агитационные площадки не могли вместить всех желающих.

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