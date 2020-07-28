Песков: работавшие над конституционными поправками могут получить госнаграды
close
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники рабочей группы по конституционным поправкам могут получить государственные награды, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Я не исключаю, что сам факт участия в процессе инициирования поправок может стать поводом для того, что отметить государственными наградами», — сказал Песков.
Пресс-секретарь отметил, что в рабочую группу вошли представили разных профессий, что обеспечило широкое представительство народа.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции