Трамп обещает американцам «золотой век»
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Президент США Дональд Трамп обещает жителям страны победу над коронавирсом нового типа и наступление «золотого века». Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Мы победим вирус, скоро, и вступим в золотой век – лучше, чем когда-либо», — заявил глава государства.
При этом он назвал протестующих в городах США «анархистами и агитаторами» и отметил, что победа кандидата Демократической партии США Джо Байдена на предстоящих выборах президента приведет к обрушению рынков и сожжению городов.
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