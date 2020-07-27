Шнуров взял интервью у врио губернатора Хабаровского края Дегтярева

Музыкант Сергей Шнуров, приехавший в Хабаровск, проинтервьюировал врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Анонс их общения опубликован на RTVI.

Ранее стало известно, что Шнуров специально прилетел в Хабаровск, чтобы поговорить с врио губернатора и снять фильм о событиях в крае.

В трехминутном ролике Дегтярев кратко комментирует задержание его предшественника Сергея Фургала и желает ему удачи. Также чиновник рассказал, о чем он успел поговорить с народом, какие обещания держит.

Помимо прочего, Дегтярев извинился перед россиянами за свой первый стрим с голубями.

«Прошу прощения у всех хабаровчан, если я вас обидел», — заявил политик.

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