Шнуров взял интервью у врио губернатора Хабаровского края Дегтярева
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Музыкант Сергей Шнуров, приехавший в Хабаровск, проинтервьюировал врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Анонс их общения опубликован на RTVI.
Ранее стало известно, что Шнуров специально прилетел в Хабаровск, чтобы поговорить с врио губернатора и снять фильм о событиях в крае.
В трехминутном ролике Дегтярев кратко комментирует задержание его предшественника Сергея Фургала и желает ему удачи. Также чиновник рассказал, о чем он успел поговорить с народом, какие обещания держит.
Помимо прочего, Дегтярев извинился перед россиянами за свой первый стрим с голубями.
«Прошу прощения у всех хабаровчан, если я вас обидел», — заявил политик.
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