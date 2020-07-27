Медведев высказался о присоединении России к G7

России не нужно возвращаться к формату G8, потому что такая структура уже устарела, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Facebook.

«Ценность G7 сегодня сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов», — прокомментировал Медведев заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости решить вопрос Крыма и Донбасса для возвращения России в G7.

Медведев подчеркнул, что мир уже изменился, поэтому представлять переговоры без Китая, Индии и других стран невозможно.

Ранее Германия заявила, что против возвращения России в G7. Россия покинула организацию в 2014 году после воссоединения с Крымом.

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