Зюганов рассказал о сходстве партии с пчелиным роем
close
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил устройство политической партии с пчелиным роем, сообщает РИА «Новости».
По словам Зюганова, пчелиные законы «идеальны» для устройства партии. В частности он отметил, что в пчелином рое все слушают матку и никто не имеет права ей перечить или возражать.
Кроме того, в пчелином рое не могут существовать две матки одновременно, и новая «пытается проколоть жалом» предыдущую.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Зюганов: КПРФ не против бога в Конституции
— Зюганов расстроился из-за проигрыша фильма Тарантино на «Оскаре»
— Зюганов назвал «чушью» идею Жириновского расширить пределы самообороны