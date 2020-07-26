Зюганов рассказал о сходстве партии с пчелиным роем

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил устройство политической партии с пчелиным роем, сообщает РИА «Новости».

По словам Зюганова, пчелиные законы «идеальны» для устройства партии. В частности он отметил, что в пчелином рое все слушают матку и никто не имеет права ей перечить или возражать.

Кроме того, в пчелином рое не могут существовать две матки одновременно, и новая «пытается проколоть жалом» предыдущую.

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