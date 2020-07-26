Путин обеспокоен высказываниями о Минских соглашениях на Украине

Президент России Владимир Путин выразил озабоченность в связи с заявлениями украинских официальных лиц о неприемлемости Минских соглашений. Об этом он заявил в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, Путин отметил, что принятое Верховной радой Украины постановление о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениям.

При этом в ходе разговора президент Украины Владимир Зеленский заявил о безальтернативности Минских соглашений. Путин подчеркнул, что данная позиция должна выражаться в реальных действиях Киева.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский настаивает на расшифровке каждого пункта минских соглашений

— В МИД РФ трактовали поступок Рады как выход из минских соглашений

— «Ящик Пандоры»: Рада утвердила новые правила выборов