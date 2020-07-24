РФ рассматривает заявление Помпео как попытку поссорить Москву и Пекин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена укреплять отношения с Пекином, а заявления госсекретаря США Майка Помпео о возможности втянуть РФ в антикитайскую кампанию оценивает негативно, передает ТАСС.

«Заявление [госсекретаря США] Майкла Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — сказала Захарова.

Она отметила, что сотрудничество между РФ и Китаем в настоящее время остается важнейшим фактором стабилизации мировой обстановки.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что пришло время для формирования «нового альянса демократий» для противостояния коммунистическому Китаю.

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