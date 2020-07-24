Голосование на сентябрьских выборах пройдет в течение трех дней

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова объявила, что 11 и 12 сентября пройдет досрочное голосование, а 13 сентября станет основным днем на выборах. Об этом пишет ТАСС.

«Основной день голосования — это 13 сентября, а вот в течение двух дней мы предлагаем — 11 и 12 сентября — провести досрочное голосование», — сказала Памфилова.

В сентябре в России пройдут выборы различных уровней: избрание глав 20 субъектов и депутатов региональных законодательных органов в 11 субъектах.

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