Голосование на сентябрьских выборах пройдет в течение трех дней
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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова объявила, что 11 и 12 сентября пройдет досрочное голосование, а 13 сентября станет основным днем на выборах. Об этом пишет ТАСС.
«Основной день голосования — это 13 сентября, а вот в течение двух дней мы предлагаем — 11 и 12 сентября — провести досрочное голосование», — сказала Памфилова.
В сентябре в России пройдут выборы различных уровней: избрание глав 20 субъектов и депутатов региональных законодательных органов в 11 субъектах.
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