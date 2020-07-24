Помпео допустил вовлечение России в противостояние Китаю

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что существует возможность вовлечения России в противостояние Китаю. Его речь опубликована на сайте Госдепартамента.

«Я думаю, что есть такая возможность. Эта возможность рождается из отношений, естественных отношений между Россией и Китаем», — отметил Помпео.

Госсекретарь также подчеркнул, что пришло время для формирования «нового альянса демократий» для противостояния коммунистическому Китаю.

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