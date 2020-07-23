Иранский самолет совершил экстренную посадку из-за истребителя Израиля

Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за приблизившегося истребителя Израиля, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.

«Несколько пассажиров пострадали после того, как экипаж пассажирского самолета, пытаясь избежать столкновения, совершил экстренную посадку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет направлялся из Тегерана в Бейрут.