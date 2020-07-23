Россия заметила подвижки в выполнении парижских соглашений нормандской «четверки»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев, самопровозглашенные ДНР и ЛНР начали выполнять пункты соглашений, достигнутых на саммите нормандской «четверки» (Россия, Германия, Украина, Франция) в Париже в конце прошлого года, передает ТАСС.
«Мы отмечаем определенные позитивные подвижки», — заявила дипломат.
По ее данным, накануне стороны в ходе заседания контактной группы заключили соглашение под названием «Меры по усилению режима прекращения огня».
Переговоры контактной группы прошли в формате видеоконференции в среду, 22 июля. Согласно их итогам, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.
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