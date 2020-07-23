Иностранцы смогут получить визу без консульского сбора

Иностранцы, срок виз у которых закончился во время карантина, получат визу без консульского сбора, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

«После возобновления работы загранучреждений на визовом направлении иностранным гражданам будет предоставлена возможность оформить визы без взимания консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов», — сказала Захарова.

Это можно будет сделать при соблюдении условий: действие неиспользованной визы началось после 15 марта; наличие оснований для оформления аналогичной визы; срок действия оформляемой визы закончится в течение полугода от 16 марта.

Оформить визу будет можно после начала работы российских посольств и консульств.

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