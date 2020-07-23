Пашинян отметил вклад России в урегулирование конфликта с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил вклад России в процесс по урегулированию конфликта на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что после 12 июля международное сообщество осудило нарушение режима прекращения огня и призвало к прекращению насилия.

«Особенно эффективной была вовлеченность России, которая выразилась на уровне МИД, генерального штаба ВС», — заявил Пашинян.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

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