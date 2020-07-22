Китаю по требованию США предстоит закрыть консульство в Хьюстоне

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что США потребовали от КНР закрыть генеральное консульство в американском Хьюстоне. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что данное требование было оглашено 21 июля.

Теперь китайское генконсульство в городе должно приостановить свою работу и мероприятия.

Как стало известно ранее, президент США Дональд Трамп подписал закон о привлечении властей Китая к ответственности за действия, ликвидирующие автономию Гонконга.

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