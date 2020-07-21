Белый дом заявил, что Трамп спас от коронавируса три-четыре миллиона жизней

Пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макинани заявила, что своей позицией по карантину президент США Дональд Трамп спас три-четыре миллиона жизней. Об этом пишет РИА «Новости».

В США на федеральном уровне карантин введен не был — этим занимались местные власти. Трамп изначально выступал против карантина, потом признал его необходимым, но призывал к скорейшему «открытию» экономики.

«Это было правильное решение, президент спас три-четыре миллиона жизней», — сказала Макинани.

Пресс-секретарь отметила, что долгие карантины также негативно сказываются на здоровье граждан, например, приостанавливается диагностика рака.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились почти четыре миллиона, выздоровели 1,8 миллиона, погибли больше 144 тысяч человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 15 млн, умерли больше 600 тысяч человек.

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