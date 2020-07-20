ПАСЕ отказалась наблюдать за выборами в Белоруссии

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не поедет наблюдать за выборами президента Белоруссии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе организации.

В ПАСЕ отметили, что организация получила приглашение наблюдать за белорусскими выборами.

«Учитывая ограниченное время до выборов, отсутствие наших обычных партнерских организаций, в частности БДИПЧ, постоянно меняющуюся ситуацию со здоровьем, связанную с COVID-19, и вытекающие из этого ограничения на поездки членов, Ассамблее не представляется возможным направить делегацию по этому случаю», — сообщили в ПАСЕ.

Ранее в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), главном органе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявили, что впервые не будут наблюдать за выборами президента Белоруссии. Там объяснили, что не получили приглашения.

До этого действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил приехать западным наблюдателям в страну во время президентских выборов.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. Это будут уже шестые выборы для Лукашенко.

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