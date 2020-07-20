Эксперт оценил смену региональной власти в Хабаровском крае

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко прокомментировал «Газете.Ru» назначение председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, члена партии ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора Хабаровского края.

«Я думаю, что решение оставить регион за представителем ЛДПР было логичным, потому что там практически однопартийный парламент, я имею в виду региональный парламент, с тотальным доминированием ЛДПР. Плюс очень сильные позиции ЛДПР на уровне муниципалитетов. И тот факт, что люди, в общем-то, массово вышли на улицы в поддержку уже отставленного губернатора [Сергея Фургала] тоже о многом говорит. Поэтому, я думаю, что логично было бы оставить за ЛДПР контроль над регионом, заменив конкретную персоналию», — отметил спикер.

Минченко добавил, что знает Дегтярева давно. «Считаю его человеком политически подготовленным. Он ясно мыслит. С имиджевой точки зрения демонстрирует образ сильной личности. Немаловажная история, что один из немногих представителей оппозиционной политической партии, который участвовал в так называемой школе губернаторов», — обратил внимание эксперт.