Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных

Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на федеральном портале правовой информации.

Согласно документу, всем нетрудоспособным членам семей погибших военнослужащих, а также приравненной к ним категории лиц, к назначаемой им пенсии по случаю потери кормильца предлагается устанавливать повышения.

Речь идет о членах семей участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, ветеранов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда, инвалидов с детства вследствие военной травмы, олимпийских чемпионов и некоторых других категорий, указанных в статье 45 закона «О пенсионном обеспечении военнослужащих».

После смерти этих категорий военных прибавка к их пенсиям будет начисляться членам их семей, как прибавка к выплатам по случаю потери кормильца.

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