Жириновский прокомментировал отставку Фургала

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за назначение врио губернатора Хабаровского края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева. Об этом Жириновский сообщил РИА «Новости».

При этом Жириновский добавил, что продолжит добиваться снятия обвинений с бывшего губернатора Сергея Фургала.

Он подчеркнул, что Дегтяреву предстоит познакомиться с командой в Хабаровском крае. «Я бы советовал Михаил Владимировичу не торопиться, никого не увольнять, быть приветливыми», — сказал Жириновский.

Ранее Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву возглавить Хабаровский край. Он согласился с предложением президента.

До этого Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.

Жириновский заявлял 9 июля, что в знак протеста против задержания Фургала вся фракция ЛДПР может сложить свои полномочия в Госдуме.

С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в поддержку Фургала. Демонстрации проходят в условиях роста заражений коронавирусом и игнорируют запрет массовых мероприятий.

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