«Россия — наш враг»: Зеленский ответил на приглашение Трампа в «Совет мира»

Зеленский усомнился в возможности участия Украины в «Совете мира» вместе с РФ

Украина не может состоять в том или ином совете вместе с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом пишет УНИАН.

Глава государства прокомментировал адресованное РФ, Украине и Белоруссии приглашение президента США Дональда Трампа принять участие в работе «Совета мира» по сектору Газа.

«Россия — наш враг, Белоруссия — их союзник. Для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином совете», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев также не хочет быть членом структуры, в которую входит Белоруссия. Все из-за того, что последняя является союзником РФ, пояснил глава государства.

16 января американский лидер объявил о формировании «Совета мира» по сектору Газа. Принять участие в работе органа пригласили более 60 мировых лидеров, включая президента РФ Владимира Путина.

Заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Вершинин сообщил, что Москва внимательно рассмотрит инициативу Вашингтона о создании «Совета мира» и приглашение принять участие в его работе. Сам руководитель ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, рассказал о планах РФ организовать контакты с Соединенными Штатами для уточнения деталей инициативы.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Трамп создает «Совет мира».