Гость на свадьбе Бруклина Бекхэма раскрыл правду о его «неподобающем» танце с матерью

Модель Ставрос Агапиу подтвердил слова Бруклина Бекхэма о том, что его мать Виктория вела себя неуместно на свадьбе. Слова модели передает Daily Mail.

Агапиу назвал правдой, что Бекхэм перехватила первый танец молодоженов и начала плясать с сыном. Сам Бруклин посчитал такое действие неуместным и неподобающим. Он заявил, что «никогда в жизни не чувствовал себя более некомфортно и униженно».

Агапиу поддержал Бекхэма-младшего. Модель назвал его молодцом за то, что тот «наконец высказался».

В январе Бруклин Бекхэм опубликовал серию Stories, в которых обвинил своих родителей в чрезмерном контроле. Сын дизайнера и футболиста заявил, что его родители намеренно обращались к журналистам, чтобы те помогали им в создании образа счастливой семьи.

Бруклин Бекхэм рассказал, что его родители всячески пытались испортить его отношения с возлюбленной Николой Пельтц-Бекхэм. Сын знаменитостей поделился, что во время подготовки к свадьбе его мать в последний момент отменила пошив платья для модели, из-за чего девушке пришлось срочно договариваться с брендом Valentino.

Ранее сообщалось, что стриминг Netflix готовит документальный сериал о Виктории Бекхэм.