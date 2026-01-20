Лили Аллен попала в ДТП с фурой на машине за 11 млн рублей: «Спасибо, что живая»

Британская певица и актриса Лили Аллен попала в ДТП с фурой на машине за 11 млн рублей. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она поделилась фотографиями своего разбитого черного Porsche.

«Спасибо, что живая и не публикую свои фотографии из 2016 года», — сказала 40-летняя артистка, посмеявшись над недавним ностальгическим челленджем.

Несмотря на произошедшее 19 января столкновение, продолжила она, начало 2026 года было для нее относительно хорошим.

Porsche 911 Carrera S Лили Аллен приобрела в конце 2025 года за $150 тысяч. Также в декабре прошлого года Аллен призналась, что лечится от шопоголизма.

«Я покупаю как сумасшедшая, как будто я миллиардерша», — делится 40-летняя звезда.

Аллен рассказывает, что решила обратиться к врачу после последовательных покупок дорогих автомобиля, сумки и кольца с бриллиантами и изумрудами.

Ранее вдовец опроверг слухи об обстоятельствах кончины блогерши Юлии Глушковой.