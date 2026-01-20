Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

Лили Аллен попала в ДТП с фурой на машине за 11 млн рублей: «Спасибо, что живая»

Певица Лили Аллен попала под фуру на своем автомобиле Porsche
lilyallen/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британская певица и актриса Лили Аллен попала в ДТП с фурой на машине за 11 млн рублей. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она поделилась фотографиями своего разбитого черного Porsche.

«Спасибо, что живая и не публикую свои фотографии из 2016 года», — сказала 40-летняя артистка, посмеявшись над недавним ностальгическим челленджем.

Несмотря на произошедшее 19 января столкновение, продолжила она, начало 2026 года было для нее относительно хорошим.

Porsche 911 Carrera S Лили Аллен приобрела в конце 2025 года за $150 тысяч. Также в декабре прошлого года Аллен призналась, что лечится от шопоголизма.

«Я покупаю как сумасшедшая, как будто я миллиардерша», — делится 40-летняя звезда.

Аллен рассказывает, что решила обратиться к врачу после последовательных покупок дорогих автомобиля, сумки и кольца с бриллиантами и изумрудами.

Ранее вдовец опроверг слухи об обстоятельствах кончины блогерши Юлии Глушковой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27666697_rnd_9",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+