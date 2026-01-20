Видео: на западе Москвы вспыхнул автомобиль с человеком

В Москве на видео сняли Renault Sandero, воспламенившийся на дороге

В Москве на Звенигородской эстакаде загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«В САО, на Звенигородской эстакаде, загорелся автомобиль. По информации очевидцев, пожар произошел около 12:35. На место выехали службы для ликвидации возгорания», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как иномарка горит на обочине проезжей части, при этом пламя охватило транспорт полностью. По словам автора видео, воспламенился Renault Sandero. О состоянии водителя вспыхнувшей машины не сообщается.

