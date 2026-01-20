Размер шрифта
Важность шапки зимой часто переоценивают, заявил иммунолог

The Guardian: риск переохлаждения зимой зависит не от наличия шапки
Шапка не защищает от переохлаждения эффективнее, чем другие элементы зимней одежды, заявил профессор иммунологии вакцин Имперского колледжа Лондона Джон Трегонинг в беседе с The Guardian. По его словам, распространенное мнение о том, что «через голову» организм теряет до половины тепла, не соответствует действительности.

Иммунолог объяснил, что эта идея возникла из устаревших инструкций для американских военных, где утверждалось, что отсутствие шапки приводит к потере 40-45% телесного тепла. Однако в действительности теплопотери зависят не от конкретной части тела, а от общей площади открытой поверхности.

«В голове нет ничего особенного. Любой неприкрытый участок кожи увеличивает потерю тепла. В экстремальных условиях, например в Арктике, человек в купальном костюме будет терять больше тепла через ноги, а не через голову, поскольку их площадь больше», — отметил Трегонинг.

Ученый подчеркнул, что полностью отказываться от шапки зимой не стоит. Из-за малого количества жировой ткани голова действительно охлаждается быстрее, поэтому головной убор помогает сохранить комфорт и снизить риск переохлаждения. Однако для эффективной защиты от холода важно утеплять все участки тела.

