Политика

В США предупредили покупателей нефти из России о пошлинах в 500%

Бессент: Трамп может ввести пошлины в 500% против покупателей нефти России
Eli Hartman/Reuters

Глава минфина США Скотт Бессент заявил в интервью Fox Business, что американский президент Дональд Трамп может ввести пошлины в 500% на покупателей нефти из России без одобрения Сената.

На полях экономического форума в Давосе Бессент отметил, что Минфин не считает обязательным наличие у Трампа полномочий по введению этих тарифов.

«Он может это сделать в рамках IEEPA (International Emergency Economic Powers Act — закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях. — «Газета.Ru»), но сенат хочет предоставить ему эти полномочия», — сказал министр.

1 апреля на рассмотрение конгресса США был внесен разработанный сенатором-республиканем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем законопроект, которым предлагается ужесточить санкции в отношении Москвы в случае, если она «откажется» от участия в переговорах с Украиной. Документ предлагает вести 500%-ные пошлины на импорт товаров из стран, покупающие у России газ, нефть и другие природные ресурсы. Также могут быть введены дополнительные первичные и вторичные ограничения.

Ранее Бессент прояснил ситуацию вокруг торгового соглашения с ЕС и пошлин из-за Гренландии.

