Макрон назвал одну из целей предстоящего саммита G7

Макрон назвал сотрудничество с БРИКС и G20 одной из целей саммита G7
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что целью саммита «Большой семерки» (G7), который состоится в июне текущего года, является повышение сотрудничества клуба с БРИКС и «Большой двадцаткой» (G20). Его слова передает РИА Новости.

«Целью этого [саммита] G7 будет построение сети сотрудничества,.. и наведение мостов между [объединениями] развивающихся стран: БРИКС, «Группой двадцати», поскольку раздробленность этого мира будет бессмысленной», — сказал Макрон во время выступления на экономическом форуме в Давосе.

20 января американский президент Дональд Трамп опубликовал личное сообщение от французского лидера Эммануэля Макрона, в котором тот предложил провести саммит «Большой семерки» в Париже с участием России после форума в Давосе.

В Кремле сообщили, что Россия не получала приглашения на мероприятие. Россию исключили из «Большой семерки» в 2014 году после присоединения Крыма.

Ранее Трамп заявил, что исключение России из G8 было ошибкой.

