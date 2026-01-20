Размер шрифта
Политика

Лавров в шутку поправил журналистку из Италии

Лавров в шутку поправил итальянскую журналистку, обратившуюся к нему по фамилии
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году поправил итальянскую журналистку Катерину Дольо, которая обратилась к нему по фамилии. Об этом пишет РИА Новости.

Корреспондент телеканала RAI поблагодарила официального представителя МИД РФ Марию Захарову, обратившись к ней по имени и отчеству. Также Дольо выразила благодарность главе российского внешнеполитического ведомства, назвав его «мистер Лавров».

«Сергей Викторович», — в шутку поправил министр, сделав ударение в отчестве на итальянский манер — на предпоследний слог.

На днях Лавров признался, что чувство юмора помогает ему в работе. Вопрос главе российской дипломатии задала 9-летняя Виктория Васильева, для которой после «Итогов года» президента РФ Владимира Путина организовали стажировку в программе «Москва. Кремль. Путин». Девочка поинтересовалась у Лаврова, помогает ли в его нелегкой работе чувство юмора. Глава МИД ответил, что ему помогает и предположил, что его юмор также помогает тем, кто с ним общается. «По крайней мере, смеются иногда», — добавил Лавров.

Ранее экс-глава МИД Австрии рассказала о чувстве юмора Лаврова.

