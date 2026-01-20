Размер шрифта
РПЛ изменила расписание 19-го тура РПЛ

Изменено расписание 19-го тура РПЛ
Александр Вильф/РИА Новости

Российская премьер-лига (РПЛ) изменила расписание 19-го тура. Информация об этом опубликована в Telegram-канале РПЛ.

Изменения коснулись трех матчей первого тура после зимнего перерыва в национальном первенстве.

28 февраля махачкалинское «Динамо» и казанский «Рубин» начнут свой матч в 19:30 по московскому времени, а игра «Краснодара» и «Ростова», запланированная на тот же день, стартует в 14:30 мск. Московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов» сразятся 1 февраля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее известный журналист заявил, что целью «Зенита» является игра в Лиге чемпионов.

